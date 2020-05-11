محافظ المنيا يتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي بشارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة، والذي يستمر لمدة 14 يوماً، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

والتقي المحافظ، بعدد من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطمأن المحافظ، الأسر المعزولة داخل الحجر الصحي، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تقدم كافة سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر الصحي، مشيراً إلى أن سلامة وأمان المواطنين من أولى الاهتمامات، منوها بوجود خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، ووجه المحافظ الوحدة المحلية بالبدء في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المنازل بالشارع.

وبدأت مديرية الصحة في تطبيق إجراءات الحجر المنزلي ،حيث تم وضع كردونا أمنيا في مدخل الشارع وتم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب بالمنيا، وتم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.