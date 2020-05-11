"تجارية المنيا" تبحث التقرير الاقتصادي الخاص بضبط الأسعار

عقدت عمليات الغرفة التجارية في المنيا، اجتماعا ليليا لمناقشة التقرير الاقتصادي الخاص بضبط الأسعار ومتابعة الأنشطة التجارية.

وقال المحاسب محمد فتحي مدير عام الأسواق والمعارض بالغرفة، إن عمليات الغرفة ناقشت التقرير الاقتصادي بحضور أحمد حسن أبو الليل نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد محمود عبد العزيز الأمين العام للغرفة، وأيمن الأفندي، ورمضان أبو عاشور، ومحمود أبو الحسن، ومحمد نشأت العمدة، أعضاء مجلس الإدارة، ومصعب مهني أمين مساعد الصندوق، وقد تناول الاجتماع مناقشة توافر السلع الأساسية والأسعار في جميع الأسواق، وتبين استقرارها وثبات معظم أسعار السلع.

وأضاف أن غرفة العمليات منعقدة علي مدار الساعة لمتابعة أي متغيرات في الأسواق، ولتلقي شكاوي التجار والمواطنين علي حد السواء والعمل علي حلها.

وفي سياق متصل، وجه مجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد راضي مخلوف الشكر لرجال التموين لدورهم في العمل علي توفير السلع وضبط الأسعار والأسواق، ومنع الاحتكار، كما وجه مجلس الإدارة الشكر للأجهزة الأمنية التي تبذل كل مابوسعها لتطبيق إجراءات الحظر، مع تسهيل مرور السيارات المحملة بالسلع الغذائية، ومرور العاملين بالمخابز والسلاسل التجارية ومحلات البقالة والصيدليات، أثناء ساعات الحظر.