الحلقة 17 من مسلسل سكر زيادة.. "كريمة" تفكر في التبرع بكليتها

بدأت الحلقة 17 من مسلسل سكر زيادة، بمحاولة "عصمت" نادية الجندي أن تقنع "ليلى" لقاء الخميسي، بالقاء معها في الفيلا، كما تبحث عن حل لتجد مالا لتجري عملية لإعادة نظرها.

أما "كريمة" نبيلة عبيد اتضح أنها أيضا تمر بظروف صعبة بعدما علمت أن شقيقتها "شادية" جومانا مراد، تحتاج إلى "كلية" وهي الوحيدة التي من الممكن أن تتبرع لها.

تفكر "كريمة" في الأمر وتخاف من فكرة التبرع بكليتها لشقيقتها، أما "ليلى" تعيش معهن في الفيلا بسعادة، ويحاول زوجها العودة لها حتى أنه يخبرها أنه باع كل ممتلكاته كي تجري العملية الجراحية، لكنها ترفض مسامحته.

تقرر "فوزية" بيع قطعة أرض حتى تحصل على المال الذي تحتاجه عملية "ليلى"، أما "كريمة" تقرر أن تعطي كليتها لشقيقتها، وعندا تتصل بها لتخبرها تجدها وجدت متبرع.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.