محافظ دمياط: بقينا 1% إصابات كورونا بعد ماكنا 11%

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن فريق مكافح العدوى بالمحافظة لديها ممن تدربوا في وزارة لصحة، دربوا القطاع الطبي بالمحافظة بالكامل، بالإضافة لتفعيل فريق الحجر الصحي في الميناء وعزلنا العملين بالميناء: "عملنا مدرسة جنب الميناء لعزلهم 14 يوم قبل عودتهم لأسرهم أو الاستراحة بها إذا كانت أجازته يوم".

وشرحت عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن من أحد أسباب السيطرة على الوضع الوبائي بالمحافظة هي غلق الشواطئ.

وتابعت: "قفلنا الفنادق والشواطئ كاملة، بالإضافة للحالات التي اشتبهنا بها وكانت تنتظر في مستشفى الصدر والحميات حتى ظهور النتيجة لم يجرى عزلهم في نفس المكان، ومن يشعر بالأعراض البسيطة مش بيتحط مع الأعراض الشديدة حتى ظهور النتائج".

وتابعت عوض: "عندي خلفية طبية وقدرت اتصرف وأخد القرارت الصحيحة في وقتها المناسب واتحركت من بدري من أول مالحالات ظهرت، وكلمة السر في السيطرة على المرضى هو السيطرة على المخالطين وتحجيمهم ومتتبعين الشجرة من اليوم الأول، والكيرف بدأ ينزل لحد مابقينا 1% من الإصابات بعد ماكنا أكثر من 11%".

واستكمل عوض: "كنا بنآخد العينات صح ونزول الكيرف أكد أننا ماشيين صحيح".