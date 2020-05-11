مشهد جنازة "هشام" في خيانة عهد يتعدى نصف مليون مشاهدة

تعدى مشهد جنازة "هشام" خالد أنور ابن عهد "يسرا" في مسلسل خيانة عهد نصف مليون مشاهدة على الـ"يوتيوب" خلال 3 أيام، وتفاعل الجمهور مع هذا المشهد بسبب إتقان الفنانه يسرا معه لدرجة أبكت الجمهور.

مسلسل خيانة عهد يُعرض حاليا على قناة الحياة في السادسة والنصف مساءً على قناة الحياة، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.