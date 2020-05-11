محافظ الشرقية: نتخذ إجراءات قانونية حيال عزاء حضره 1000 شخص

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه قام بجولة في منطقة تابعة لمدينة الزقازيق، لكن الوضع لم يكن على مايرام، "لقيت المنطقة كلها والوحدة كلها في الشارع، والمحلات كلها مفتوحة وكأن مفيش حاجة خالص، ووقفت المسؤلين عن المتابعة عن العمل لأنهم لم يبلغوا".

وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه فوجئ بوجود عزاء في إحدى المناطق به لايقل عن 1000 شخص، "روحت البلد دي أشوف الوضع بعد ما جالي البلاغ بوجود العزاء، ومفيش اهتمام خالي وتم القبض على عدد من المخالفين وأخدنا إجراءات كبيرة جدًا معاهم".

وتابع المحافظ: "عامل فرق متابعة بكل مجلس مدينة يمر على العزب والقرى والفرق مبلغتش، لكن الشكوى جاتلي من الأهالي ومدير الأمن هيآخد إجراء قوي جدًا مع العمدة ومسؤولي القرية وتم تحويل الفرق التي تمر للتحقيق".

وشدد "غراب" على أن الثقافات مازالت عائقًا للقضاء على كورونا، وتنفيذ القانون هو الحل الأمثل للقضاء على الفيروس، لافتًا إلى أن الإصابات في مدينة العاشر تصل لـ20 حالة، وإصابات مصانعها 60 حالة، وجاري متابعتها.