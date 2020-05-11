مستشار الرئيس: قد نضطر لإجراءات أكثر صرامة ونعلن تطبيق الحظر الشامل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا معدٍ للغاية وعنيف وشرس على مستوى نقل العدوى.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "حلقات المرضى التي نتتبعها تشمل أهله وأصدقاءه، حتى دون أن يشتكوا من الأعراض في الكثير من الأحيان".

وتابع: "الغالبية العظمى تكون بسيطة ولا تشتكي من الأعراض، ولكن هناك خطيرة، ونتوقع زيادة اكتشاف الحالات المصابة، ولدينا جدول وضعناه بشأن هذا الأمر، ولا نتمنى ألا تكون معدلات الإصابات متسارعة".

وأردف: "بلاش التجمع، واستخدام الماسكات مطلوبة، وأي شخص تظهر عليه الأعراض يجب أن يلزم المنزل".

ولفت، إلى أن الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على هذا الأمر في كل اجتماعاته: "الوزارة واللجنة تدرس هذا الأمر كل مرة وكل يوم، لتقدير مدى الاحتياج إلى إجراءات أكثر حدة للحد من الحركة، وهذا في خاطر المسؤولين، ويدرسونه، وهناك توازنات شديدة، للتأكد للحاجة إلى أي إجراء آخر حفاظا على صحة واقتصاد الإنسان، وقد نضطر إلى الحظر الشامل".