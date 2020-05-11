وزير البترول يتابع مؤشرات الأداء الإنتاجية لشركات الزيت الخام

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً لتقييم برامج عمل الشركات الأعلى إنتاجية للزيت الخام، ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وجابكو، بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونواب رئيس هيئة البترول للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

وخلال الاجتماع، أكد الملا على أهمية مراجعة خطط الإنتاج والعمل على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج الذي أصبح أمراً ضرورياً في مواجهة التحديات التي تشهدها الصناعة البترولية ليس في مصر فقط وإنما على المستوى العالمي في ظل أزمة كورونا والانخفاض الحاد في مستويات الأسعار العالمية للبترول ووجود فائض كبير من المعروض في أسواق البترول العالمية.

وأشار الملا، إلى أن استمرار العمل في حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة للزيت الخام، يعد الوسيلة الرئيسية لزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إصلاح الآبار واستخدام التكنولوجيات الحديثة وإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة تحدي التناقص الطبيعي للحقول الحالية المنتجة.

وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء الأجانب والمدرجة بالموازنة الاستثمارية، والعمل على تذليل كافة الصعاب التي قد تعترض تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب.

ووجه الملا، بالاستمرار في الالتزام الكامل باشتراطات الأمن وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا للحفاظ على صحة العاملين.