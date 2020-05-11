فول الصين العظيم والفتوة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التليفزيونية

DMC

عرض مسلسل "فلانتينو" الساعة 6:30 مساءً، و"البرنس" الساعة 7:45 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9:30 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

تعرض مسلسل "ونسني" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اللعبة" الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل "سكر زيادة" الساعة 8:30 مساءً، و"2 في الصندوق" الساعة 9:30 مساءً، و"لعبة النسيان" الساعة 10 مساءً.

ON

تعرض مسلسل "عمر ودياب" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 7:45 مساءً، و"الاختيار" الساعة 9 مساءً، و"النهاية" الساعة 10:15 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 11:30 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 8 مساءً و"فرصة تانية" الساعة 9 مساءً، و"فلانتينو" الساعة 10 مساءً، و"البرنس" الساعة 11:30 مساءً.

الحياة

تعرض مسلسل "خيانة عهد" الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 7:45 مساءً، و"عمر ودياب" الساعة 9 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 10:15 مساءً.

الحياة دراما

تعرض مسلسل "الفتوة" الساعة 6:30 مساءً، و"خيانة عهد" الساعة 7:45 مساءً، و"بـ100 وش" الساعة 9 مساءً، و"عمر ودياب" الساعة 10:30 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 12 منتصف الليل.

القاهرة والناس

تعرض مسلسل "حب عمري" الساعة 7:50 مساءً، و"شاهد عيان" الساعة 12 منتصف الليل، و"جمع سالم" الساعة 1 بعد منتصف الليل.

CBC

تعرض مسلسل "رجالة البيت" الساعة 6:30 مساءً، و"ليالينا 80" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 9:30 مساءً، و"خيانة عهد" الساعة 11 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 12 منتصف الليل.

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "ملائكة الشوارع" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "حادي بادي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "سيد العاطفي" الساعة 5:30 عصرًا، وفيلم "الديلر" الساعة 8 مساءً، و"فول الصين العظيم" الساعة 10 مساءً، وفيلم "علمني الحب" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم الدراما The Man Who Knew Infinity الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Lions for Lambs الساعة 4 عصرًا، وFair Game الساعة 6 مساءً، وThe Ghost Writer الساعة 8 مساءً، وOur Brand Is Crisis الساعة 10 مساءً، وThe Gambler الساعة 12:30 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

MBC مصر تعرض برنامج "محدش فاهم حاجة" الساعة 5:30 مساءً، و"رامز مجنون رسمي" الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج "إغلب السقا" الساعة 7 مساءً، و"خلي بالك من فيفي" الساعة 9 مساءً.

القاهرة والناس

يعرض برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.