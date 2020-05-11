صور.. انتهاء ترميم "المرقسية" بالإسكندرية.. أقدم كنيسة بمصر وأفريقيا

انتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من تجديد "الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية" وهي أول وأقدم كنيسة في مصر وأفريقيا، وبنيت عام 68 ميلادي، وتم تجديدها عدة مرات، وزادت مساحتها بالضعف طولا في عهد البابا شنودة الثالث، وبها المقر البابوي.

وقال القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إنّ الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية يعتبر البعض مكانها الحالي هو مكان بيت البابا أنيانوس، وتحتوى على رأس "مارمرقس" مؤسس الكنيسة وكذلك رفات نحو 55 من بطاركة الكنيسة الأوائل، وهُدمت الكنيسة وأعيد بناؤها عدة مرات على مر القرون ويرجع تاريخ المبنى الحالي إلى عام 1870 ميلادي.

وأضاف القمص إبرام إميل، أنّه عقب التفجير الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة في أبريل 2017، تقرر ترميمها وبدأ العمل في هذه المرحلة نوفمبر 2017، وتولت بعثة يونانية متخصصة في ترميم الأيقونات البيزنطية القديمة، ترميم حامل أيقونات الكنيسة الرخامي وأعادته إلى صورته الأولى، وترميم الهياكل التي أصابتها الرطوبة وواجهات الكنيسة.

وجرى أيضا تركيب تكييف مركزي بالكنيسة ونجف جديد، وتنظيف الأسقف والحوائط وجلي الأرضية الرخام وصيانة جميع "دكك" الكنيسة الخشبية، وإضافة إيقونتين بالحجم الكبير في صحن الكنيسة للبابا أثناسيوس والبابا كيرلس عمود الدين كرموز للكنيسة بأسلوب الفن القبطي، بتقنية موازييك الأحجار الطبيعية وهي تقنية تناسب طابع الكنيسة الأثرية.