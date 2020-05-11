انتهاء ترميم "المرقسية" بالإسكندرية.. استهدفها الإرهاب ودُمرت 3 مرات

انتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من تجديد "الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية"، وهي أول وأقدم كنيسة في مصر وأفريقيا، بنيت عام 68 ميلادي، وتم تجديدها عدة مرات، وزادت مساحتها بالضعف طولا في عهد البابا شنودة الثالث، وبها المقر البابوي.

والكنيسة التي تضم رأس "مارمرقس" مؤسس الكنيسة، ورفات نحو 55 من بطاركة الكنيسة الأوائل، هدمت وأعيد بناؤها عدة مرات على مر القرون.

- بنيت الكنيسة عام 68 ميلادي ويقال إنّها أقيمت على منزل البابا أنيانوس.

- جرى توسيع الكنيسة لأول مرة في عهد البابا أشيلاوس سنة 295 ميلادي.

- تعرضت الكنيسة للحرق عام 644 ميلادي.

- أعاد بناءها البابا يوحنا الثالث البطريرك الـ40 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سنة 680 ميلادي كما ألحق بها ديرًا.

- دُمرت الكنيسة للمرة الثانية سنة 1219 ميلادي في عهد الملك الكامل وأُعيد بناؤها.

- هُدمت الكنيسة للمرة الثالثة أثناء الحملة الفرنسية سنة 1798 ميلادي وبنيت من جديد بعدها.

- جرى تجديد الكنيسة مرة أخرى سنة 1870 بقصد توسيعها في عهد البابا ديمتريوس الثاني البطريرك الـ111 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- في العام 1950 ميلادي وجدت البطريركية أن قباب الكنيسة آيلة للسقوط فهدمتها وأقامت مكانها الكنيسة الحالية التي تم تكريسها عام 1952 ميلادي على يد البابا يوساب الثاني البطريرك الـ115 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

- في ثمانينات القرن الماضي قرر البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية توسعة الكنيسة وافتتحها في 1990.

- تعرضت لعملية إرهابية عبر تكفيري انتحاري في أبريل 2017 خلال ترأس البابا تواضروس الثاني البطريرك الـ118 للكنيسة قداس أحد الشعانين.