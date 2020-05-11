"نيسان" تطلق E-NV200 XL Voltia الكهربائية

تقدم نيسان، نظرة مستقبلة لشاحنات NV الكهربائية، حيث أضافت الشركة طرازا جديدا لتلك العائلة هي e-NV200 XL Voltia الجديدة بالكامل والموسعة والكهربائية، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وتعد الشاحنة e-NV200 XL Voltia هي تحويل بالفعل السيارة الخالية من الانبعاثات في جميع أنحاء أوروبا، ترسخ e-NV200 سمعتها باعتبارها السيارة المثالية لعمليات التسليم في المناطق الحضرية.

وقال مانويل بورديل المدير العام لنيسان أوروبا: "رغم معايير الانبعاثات الأكثر صرامة والقيود المفروضة على المدن، فإن الطلب على سيارة e-NV200 XL الجديدة لا يتباطأ".