بعد عزل 35 منزلا.. رش وتطهير شارع سيدي حبيب بالمنيا للوقاية من كورونا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تكثيف أعمال الرش والتطهير بجميع المنازل بشارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة، وذلك ضمن الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لخطة الدولة الشاملة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية مستمرة في تنظيم الحملات خلال ساعات حظر التنقل حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبها بدأت الوحدة المحلية لمدينة المنيا في تنفيذ أعمال الرش والتطهير لشارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة بعد وضع 35 منزلا بالشارع تحت الحجر الصحي المنزلي.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا تنفيذ حملات رفع تراكمات القمامة بقرى تله ودماريس والإسماعيلية، وإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، بالإضافة لتنفيذ حملات لإزالة التعديات بقرى البرجاية وبني محمد سلطان ودماريس.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، من فض أحد الأسواق الأسبوعية بقرية نزلة البدرمان، بالإضافة لتنظيم حملة نظافة مكبرة بقرية تل بني عمران، حيث تم من خلالها رفع جميع المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني عامر، ورفع المخلفات الصلبة خلال فترة حظر تنقل المواطنين، بالإضافة لمتابعة تنظيم عملية صرف المعاشات بصفة دورية.