"تجارية المنيا" توزع كمامات وقفازات طبية على المترددين

أعلنت الغرفة التجارية في المنيا، اليوم، عن توزيع كمامات وقفازات طبية مجانا على جميع المترددين من التجار والمواطنين، خلال ساعات العمل الرسمية، التي تبدأ من الـ9 صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وقال محمد محمود عبدالعزيز أمين عام الغرفة، إن مجلس الإدارة برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، وفر كميات مناسبة من الأدوات الوقائية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الغرفة تعمل يوميا بكامل طاقتها وتستقبل جميع التجار ويجرى إنجاز مصالحهم في أسرع وقت ممكن، مع تطبيق إجراءات التباعد بين المتواجدين، والتشديد على ارتداء الكمامات والقفازات الطبية التي يجرى توزيعها مجانا على جميع المترددين يوميا، حفاظًا على صحة الجميع، ومنعا انتقال العدوى في ظل الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد.