نقل استلام الأبحاث بمدرستين في المنيا بعد عزل شارع "سيدي حبيب"

قررت إدارة المنيا التعليمية، اليوم، نقل عملية استلام الأبحاث من مدرستين، كإجراء احترازي بناءا علي طلب أولياء أمور ومعلمين، بعد عزل شارع سيدي حبيب الكائن بالقرب منهما لظهور حالات إيجابية مصابة بكورونا.

وقال مسؤول بالإدارة التعليمية، إن بعض المعلمين وأولياء الأمور طلبوا إيجاد حل بديل لتسليم الأبحاث في مدرستي النقل الإعدادية بنات والآباء اليسوعيين، فقررت الإدارة نقل استلام أبحاث المدرسة الأولي لمدرسة طه حسين الإعدادية، ونقل استلام أبحاث المدرسة الثانية لمدرسة الراعي الصالح رقم 6، والمدرسة الإنجيلية الإعدادية، حفاظا علي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت مساء الأحد عن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ 35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمده أسبوعين ضمن اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا.

وزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشارع لمتابعة تنفيذ إجراءات الحجر، والتقي بعدد من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطمأن المحافظ، الأسر المعزولة بأن الأجهزة التنفيذية، تقدم كافة سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر، مؤكدا أن سلامة وأمان المواطنين من أولى الاهتمامات، منوها بوضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة، ووجه الوحدة المحلية بالبدء في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المنازل بالشارع.

وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ قرار الحجر، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر لضمان عدم انتشار العدوى لأخرين من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

وقال دكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر، وتحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطينهم، والتنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بالمتابعة اليومية للمخالطين والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.

وعلي صعيد أخر، احتفلت مستشفى عزل ملوي بخروج 14 مريض من محافظات الفيوم وقنا وبني سويف والمنيا بعد شفائهم وتعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحول نتائج التحاليل التي أجريت لهم من الإيجابية إلي السلبية ليصل إجمالي المتعافين منذ افتتاح المستشفى استثنائيا وجزئيا بقرار من وزارة الصحة خلال مارس شهر الماضي إلي 149.