صور.. محافظ كفر الشيخ يطالب بتطوير منطقة عمارات "تحيا مصر"

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي "تحيا مصر" بغرب مدينة كفر الشيخ، موجهاً برفع كفاءة منظومة النظافة بالمنطقة بالكامل، ورفع جميع المخلفات بالمقلب الوسيط، ونقل جميع مخلفات القمامة لمقلب مطوبس العمومي.

وشدد محافظ الإقليم، على تطوير منطقة عمارات تحيا مصر، واستكمال توصيل جميع المرافق للمنطقة، وسرعة استكمال إنشاء ما تبقى من 60 عمارة لمشروع الإسكان الاجتماعي للشباب.

رافقه خلال زيارته، اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، العميد سامح رشاد مدير إدارة مرور كفر الشيخ، العقيد سامح العزب وكيل إدارة المرور بكفر الشيخ، هشام فتحي مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، سامي خليفة نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، هيثم عطيه نائب رئيس المدينة لشؤون حي غرب كفر الشيخ، وائل فرج نائب رئيس المدينة لشؤون حي شرق كفر الشيخ.

يذكر أن مشروع إسكان الشباب يضم 28 عمارة جديدة، ويعد أكبر تجمع سكنى للشباب بغرب مدينة كفر الشيخ، على مساحة 15 فدانا، لإنهاء مشكلة الإسكان المستمرة منذ عام 2004م.