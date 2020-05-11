علي جمعة: النظافة جزء لا يتجزأ من حياة سليمة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الاهتمام بالنظافة أحد التوجيهات الربانية للبشر كافة، إذ إنّ النظافة جزء لا يتجزأ من حياة سليمة: "لذلك جعل الله طهارة الثوب والبدن والمكان إحدى شروط صحة الصلاة".

وأضاف جمعة، خلال تقرير لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ هناك حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي قال فيه: "إن الله نظيف يحب النظافة"، وهذا الوصف يعلي من شأن النظافة، موضحا أنّه يجب على الجميع التمسك بالنظافة، والأمر بها وعدم الصمت على المنحرفين عن مثل تلك العادات المحمودة.

وأكد أنّ النظافة ليست مسألة شخص أو مكان، بل هي مسألة مجتمع وأمة، مشيرا إلى أنّ الرسول الكريم كان دائما ما يطالب اتباعه بـ"نظفوا أفنيتكم" للتأكيد على أهمية نظافة المكان وغيره من الثياب والأبدان.