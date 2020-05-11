مليون ومائة ألف جنيه لتجديد خطوط مياه بقرى ملوي

قال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن قطاع المشروعات ينفذ أعمال إحلال وتجديد عدد من خطوط المياه بقرى ملوي والتى كانت تعاني من ضعف المياه بتكلفة إجمالية حوالي مليون ومائة ألف جنيه.

وأضاف "الشهاوي" أن أعمال الإحلال والتجديد تصل لمسافة 2000 متر قطر 6 بوصة وتخدم قرى: عبد الواحد ورستم والتى تتغذى من محطة مياه إتقا.

وأكد "الشهاوي" أن هذا التطوير بناءا على التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.