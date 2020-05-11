شاكر يستعرض إنجازات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في قطاع المنوفية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك.

وفي هذا الصدد ففي نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة إجمالي عدد المشتركين بالقطاع 160 ألفا و1297 مشتركا، منهم 387 ألفا و391 على مسبوق الدفع، نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات، وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالي:

يوجد 83 مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين.

بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 77 لوحة.

بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 360 ألفا و8134 كم.

بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط 2111.196 كم.

إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض 718 ألفا و4718 كم .

كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض 383 ألفا و816 كم.

وبلغ إجمالي عدد المحولات 6212 بإجمالي قدرة 1784.923 م.ف.أ.

تم إضافة 20.830 كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، و14 محولا بقدرة 7.00 م.ف.أ خلال شهر مارس 2020.

إجمالي المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 مبلغ 26.04 مليون جنيه·

إجمالي المنفذ من الخطة الطموحة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/3/2020 مبلغ 594.33 مليون جنية.

إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 مبلغ 83 ألفا و50 جنيها.

أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء الساده العملاء.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة جرى تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بـ3 فرق بقطاع المنوفية بإجمالي 47 فردا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهرمارس 2020، 533 محضرا بإجمالي قيمة ( 106 آلاف و9352 جنيها بقطاع المنوفية.

هذا وقد انخفض عدد الأعطال خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020، 105 أعطال مقابل 124 خلال الفترة المناظرة، كما انخفضت مدة الانقطاع خلال نفس الفترة 174.38 ساعة مقابل (269.3) ساعة خلال الفترة المناظرة.

الجدير بالذكر أن قطاع المنوفية يضم هندسات كل من (مدينة شبين – مركز شبين – تلا – الشهداء – سرس الليان – الباجور – بركة السبع – منوف – قويسنا – أشمون مدينة – أشمون قرى​).