محافظ الغربية ونائبه يفتتحان مدرستين بقطور بتكلفة 18 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، مدرستين جديدتين بمركز قطور، بتكلفة قدرها 18 مليون و603 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الغربية، انه تم افتتاح مدرسة الحاج صبحي أبو جليل للتعليم الاساسي التابعة لقرية أبشواي الملق على مساحة 1827 متر مربع بتكلفه قدرها 9 مليون و627 ألف جنيه، والتي تتكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة، بواقع 18 فصل دراسي و4 فصل رياض أطفال وغرفه للكمبيوتر ومكتبه وغرفه للمجالات ومعمل مطور وتحضير وغرفة للإدارة.

وأضاف المحافظ، أنه تم افتتاح مدرسة عزبة غربي للتعليم الاساسي بمدينة قطور والمقامة علي مساحة 508 متر مربع وبتكلفة قدرها 8 مليون و976 الف جنيه، حيث تتكون المدرسة من دور ارضي واربع أدوار متكررة، وتضم 22 فصل دراسي منهم 4 فصول رياض اطفال و18 فصل لمرحلة التعليم الاساسي، كما تشمل عدد 2 غرفة مجالات ومكتبة وغرفه للكمبيوتر واخري للتطوير وكذا غرفة للمشرفين والمدرسين والإداريين.

وأكد نائب محافظ الغربية، اهتمام الدولة بالعملية التعليمية، موضحا أن المحافظة لا تألوا جهدا في زيادة عدد المدارس ورفع كفاءتها لتخفيف كثافة الفصول، وبما يضمن جودة العملية التعليمية.

حضر الافتتاح، المحاسب أحمد المغاوري رئيس مركز ومدينة قطور، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس مصطفي شعبان مدير هيئة الابنية التعليم بالغربية، وحمادة القسط وخالد مصباح وفؤاد حسب الله اعضاء مجلس النواب عن مدينة قطور.