الأطباء: تطبيق مقترحات شباب التكليف يحل معظم السلبيات

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنّ 75% من أطباء التكليف دفعة مارس 2020، لم يسجلوا ورفضوا الالتحاق بالوظيفة حتى الآن، ما يعني أنّ هناك مشكلة حقيقية.

وأضاف الطاهر في مؤتمر صحفي عقدته النقابة أونلاين اليوم: "النظام القديم للتكليف المتعارف عليه كان به بعض المشكلات، وبالتالي أعلنت الوزارة وضع نظام جديد، يتضمن ربط التكليف بالتسجيل في الزمالة، وجرى تطبيقه على الدفعة التكميلية وعددها 800 طبيب في سبتمبر الماضي، وحينها قالوا إنّه كانت هناك سلبيات سيتم علاجها".

وأوضح أمين نقابة الأطباء، أنّ الكثير من السلبيات ظهرت بالنظام الجديد للتكليف، بينها عدم الجاهزية في الكثير من أماكن التدريب، وعدم وجود العدد الكافي من المدربين، وعجز العمل في الوحدات الصحية لأنها تُغطى 3 أشهر فقط في السنة، بجانب أن الدفعات السابقة لن يجدوا فرصة بالزمالة".

وتابع أنّ "شباب الأطباء وضعوا مقترحات عملية لو طُبقت ستحل معظم السلبيات الموجودة، موضحا أنّ هناك 7 آلاف طبيب شاب يمتنعون عن التكليف ونحن في أزمة ونحتاج لهم، ويجب ألا نضع العقدة في المنشار، وننتظر اجتماع الوزيرة مع شباب الأطباء لإنهاء المشكلة".

وأكد دعم مجلس نقابة الأطباء، لمطالب شباب التكليف، مطالبًا بسرعة دراسة المقترحات والاستجابة لها.