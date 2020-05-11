صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز الأورام

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، جولة تفقدية، لمتابعة سير الأعمال في بعض مواقع العمل، بدأ المحافظ الجولة بتفقد بعض أعمال التطوير والتجميل بعاصمة المحافظة، موجهاً بتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار رفع كفاءة النظافة والتجميل بالمدينة، بجانب أعمال التطهير والتعقيم المستمر لجميع الشوارع، بما في ذلك أماكن تجمع المواطنين، والأسواق اليومية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بمنطقة مجمع المواقف وتطويرها للقضاء على التكدس والزحام تيسيراً على المواطنين، بعد نقل جزء من الموقف للموقف الجديد، مكلفاً بمتابعة خطوط سير السيارات.وتفقد محافظ الأقليم، معهد الأورام، حيث تابع استكمال الأعمال التي تتم بمبنى المعهد، موجهاً بتقديم كل الدعم من المحافظة للانتهاء من هذا الصرح الطبي الكبير، واستمع إلى مهندسي الإنشاء، مطالبا بتذليل كافة العقبات أمامهم حتى يتم استكمال المركز.

رافق المحافظ اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وسامي خليفه، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة و التجميل، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وهيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشؤون حي غرب العاصمة، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشؤون حي شرق ، وأحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة .