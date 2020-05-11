صوامع أرمنت وإسنا تتسلم 10 آلاف طن قمح من المزارعين

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم، أن كميات القمح التي تم توريدها إلى شون وصوامع إسنا وأرمنت من المزارعين بمختلف أرجاء المحافظة، منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضي، وحتى اليوم بلغت 10235 طن و689 كيلو قمح.

وأكد "صلاح" أن عمليات التوريد تتم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه تم بدء العمل منذ أيام في توريد حصاد موسم القمح في صومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء في استلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع.