 محافظ قنا: إزالة 19 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بالمحافظة، قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدي.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 5 حالات تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمركزي فرشوط ونجع حمادي بمساحة إجمالية 1038 مترا مربعا، وإزالة حالة تعد واحدة بالزراعة على أملاك الدولة بمركز قنا بمساحة 2 فدان، وإزالة 12 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وقنا ونقادة وفرشوط ونجع حمادي بمساحة 10 قراريط و13 سهما، بالإضافة إلى إزالة حالة واحدة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 175 مترا مربعا بمركز نجع حمادي.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ 16مارس الماضي، وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 292 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 227890 مترا مربعا، و32 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 67 فدانا و19 قيراطا و15 سهما، و622 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 30 فدانا و11 قيراطا و13 سهما، و84 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 10317 مترا مربعا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.