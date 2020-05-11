محافظ الشرقية: لدينا 1600 مخالطا لمصابي كورونا.. وأنهينا عزل 100 شخص

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لا يمكن القول أن المحافظة تعاني من مشكلة تتعلق بفيروس كورونا، خصوصًا أن تعداد السكان بالمحافظة يصل لنحو 9 ملايين مواطن، وبها أكثر من منطقة صناعية وأكثر 10 آلاف مصنع، "بلد كبيرة فيها حركة صناعية ومصانع ووافدين من كل المحافظات".

وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن "المنحنى الوبائي بالمحافظة طالع مش نازل، وأقصى منحنى كان في 6 مايو، ولكن نزلنا نصف العدد من يوم 6 مايو، ولدينا 1600 مخالط للمصابين بالمحافظة كلها، و1000 شخص تم رفع العزل عنهم بعدما كان مشتبه بهم".

وأشار المحافظ إلى أن "أول حالة ظهرت في 23 مارس، وظل الاستقرار في الوضع على حالة كل يومين أو 3، وبدأت الأعداد تتزايد، ويوم الجمعة 6 مايو سجلت المحافظة 30 حالة، ويوم 8 مايو 23، وأغلب إصابات المحافظة كانت من المناطق الصناعية".

وتابع غراب: "عملنا اللجنة العليا للصحة والوقاية، وجبنا خبراء مختصين، وفي لجنة تتابع المصانع يوميًا، في 4 مناطق صناعية مختلفة، وأغلب المصانع استجابت للإجراءات الاحترازية وتخصيص غرفة لعزل أي مريض مشتبه به، وعدم السماح له للعودة للمنازل، وهناك عقوبات صارمة للغير ملتزمين، ولكن المصانع الكبرى ملتزمة".

واستكمل "غراب" أن أغلب حالات عدم الإلتزام تأتي من خلال نقل العاملين، "حددنا نسبة 60% من عدد الكراسي للكثافة في سيارات النقل بالإضافة للإجراءات الاحترازية، ولكن عدم الالتزام سيتم مواجهته بسحب ترخيص السيارة، وإجراءات تصاعدية أشد من ذلك".

وأشار "غراب" إلى أن من يخالف التعليمات والإجراءات الوقائية، سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضده، "حولت 3 بالأمس للنيابة، وشمعت محلات، وأغلقت 4 في قرية، والملفت للنظر إن الناس كلها موجودة في الشارع، وعاوزين الناس تخاف على نفسها".