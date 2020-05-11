الحكومة التركية تتجاهل المواطنين وتقرر استكمال بناء سد للنفايات

سادت حالة من الغضب بين مواطني منطقة سيڤري حصار في مدينة اسكي شهر التركية، بسبب صدور قرار باستمرار العمل في سد نفايات سيڤري حصار، والذي تنفذه شركة كوزا جولد للإنشاءات.

وصدر قرار استمرار العمل رغم صدور تقرير بتقييم الأثر البيئي الناجم عن السد من قبل الجهات التابعة للحكومة التركية، على الرغم من مظاهرات أهالي المنطقة، والتي واجهتها الشركة بتقديم بلاغات ضدهم في مراكز الشرطة.

وأكد أوتكو شاكر أوزر، نائب أسكي شهر عن حزب الشعب الجمهوري التركي، أنه من غير المقبول تجاهل مئات الطعون التي قدمناها للحكومة من أجل إيقاف العمل بالمشروع.

وكانت الشرطة التركية قد قامت باعتقال عدد من المواطنين المحليين في المنطقة، بعد شكوى من جانب شركة التعدين والإنشاءات المنفذة لمشروع السد، وذلك بعد مظاهرات واعتراضات ضخمة من جانب المواطنين بسبب ذعرهم من تأثير النفايات على المنطقة.

وأكد عدد كبير من المواطنين، أن معادن الزنك والرصاص ستؤثر على البيئة، وأنها ستدمر 40 هكتارًا من المزارع، إضافة إلى احتمالية حدوث تصدعات في التربة وتعرض موارد المياه الصالحة للشرب للخطر في المنطقة.