زجاجة كحول للتطهير تسببت مع أشعة الشمس في حريق التهم سيارة بالسويس

اشتعلت النيران بسيارة ملاكي في منطقة العبور السكنية بمحافظة السويس، اليوم، بسبب قيام مالك السيارة بترك زجاجة " كحول " تستخدم للتطهير والوقاية من فيروس كورونا داخل السيارة.

كان مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بنشوب نيران في سيارة ملاكي داخل أحد شوارع منطقة العبور السكنية بحي الأربعين بالسويس .وقامت سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية بإخماد النيران المشتعلة، التي أتت على السيارة بالكامل، وتم إزالة أثار الحادث من الطريق وفتح الشارع. وأكدت عملية المعاينة، أن مالك السيارة ترك زجاجة كحول يستخدمها للوقاية من فيروس كورنا، وتسبب ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس إلى اشتعال زجاجة الكحول.