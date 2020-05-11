المنيا تحتل المرتبة الأولى في الاستفادة من قروض صندوق التنمية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة تلقت خطاب شكر من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نظرا للجهود المبذولة من إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة في الاستفادة من القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية، ما جعل المحافظة تحتل المرتبة الأولى على مستوى المحافظات.

أشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قبل إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة، من خلال تنشيط العمل بالقرى والإشراف على بعض المشاريع وتقديم يد العون للمرأة المعيلة والشباب لمحاربة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية لهم وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية.

وأكد المحافظ، أن المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار أربعة أعوام مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب.

من جانبها قالت الدكتورة وفاء فديوي مدير عام بناء وتنمية القرية، إنه يتم من خلال صندوق التنمية المحلية تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بقرى ونجوع مراكز المحافظة بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتنفذ هذه المشروعات في عدة مجالات اقتصادية سواء (إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية) ذات العائد المالي.

أوضحت مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة، أنه جارى تسليم 316 مشروعا بمبلغ مليونين و91 ألف جنيه، من قروض صندوق التنمية المحلية، لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين أوضاع حياة المواطنين في القرى خاصة صعيد مصر من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل.