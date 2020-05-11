توزيع 2150 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المنيا

أعلنت جمعية الأورمان، عن توزيع 2150 كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية في محافظة المنيا.

شمل التوزيع قرى ساقيه داقوف والسوبي بمركز سمالوط، عباس رحمي ومرزوق والغز وأدقاق المسك بمركز مطاي، وسيوة وأشروبة وبردونة الأشراف وصفط أبوجرج بمركز بني مزار، وأبا البلد وبلهاسه بمركز مغاغة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية مستمرة في توزيع كراتين المواد الغذائية فى محافظة المنيا تزامنا مع شهر رمضان الكريم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا إلى أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى نضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي.

وأوضح مدير عام الأورمان أن توزيع كراتين المواد الغذائية في المنيا هذا العام يشمل 10 ألاف كرتونة بجميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى توزيع 20 ألف كيلو لحوم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

يذكر أن جمعية الأورمان بدأت نشاطها الخيري الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بقدوم رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة الأكثر احتياجًا.