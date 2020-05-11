"تعليم المنيا": لا شكاوى من امتحانات أولى وثانية ثانوي الإلكترونية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن عدم تلقي غرفة عمليات المديرية لشكاوى خاصة بسير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وأكدت أنه لم ترد شكاوى من امتحان مادة "الجبر والتفاضل وحساب المثلثات" التي أداها الطلاب إلكترونيا.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اختبار "الجبر والتفاضل وحساب المثلثات" إلكترونيا من المنزل على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت، في رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 / 2020 ولم تسجل غرفة عمليات المديرية أية شكاوى من الامتحان.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.