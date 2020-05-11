توريد 144 ألف طن قمح للصوامع والشون بمحافظة المنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الاثنين 144799 طنا و389 كيلو جرام بنطاق دائرة المحافظة، من خلال البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع ، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.

وأكد المحافظ، على ضرورة متابعة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.