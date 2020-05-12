مواد غذائية ومساعدات للأسر المعزولة منزليا بشارع سيدي حبيب بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، توفير كل سبل الدعم لجميع الأسر بشارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة، الذين جرى وضعهم تحت الحجر الصحي، حيث وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عددا من كراتين السلع الغذائية واللحوم والمساعدات العينية، التي سيتم توفيرها بصفة مستمرة، خلال فترة الحجر الصحي، في إطار حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تابع مساء أمس بدء تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي بالشارع، والذي سيستمر لمدة 14 يوما، ضمن اتخاذ كل التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.