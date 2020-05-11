تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 يسجل 850 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في نهاية معاملات اليوم، بالبورصات العالمية، والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، وسجل عيار 24 سعر 850 جنيهًا، بفارق 3 جنيهات عن تعاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الاثنين، والتي سجلت تراجعا طفيفا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 848 و850 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 742 و744 جنيها، فيما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 636 و638 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و952 جنيها.