الحلقة 18 من مسلسل ليالينا 80: براءة إياد نصار وطلاق غادة عادل

عاش أبطال مسلسل ليالينا 80، في الحلقة الـ18 أجواء اليوم الأول من شهر رمضان، وسادت أجواء من الحب ولمة العائلة.

قضى جلال "خالد الصاوي"، أول يوم مع ابنته واصطحب معه "جميلة" ابنة أخيه، وأخبر ابنته بأنها إذا كانت تريد الرجوع لزوجها "مرتضى" سيصلح بينهما، ولكنها رفضت وطلبت منه أن يساعدها في العثور على وظيفة حتى تشعر بكيانها، فوافقها وطمأنها بأنه في ظهرها.

ذهبت مريم "غادة عادل"، إلى النيابة لتدلي بأقوالها بشأن اتهامها لزوجها بتجارته في العملة، ولكنها أنكرت وقالت إنها فعلت ذلك بدافع الغيرة بعد زواجه عليها، ليحصل على البراءة، ويسألها "هشام" إياد نصار، هل ارتاحت الآن؟ ليطلقها في النهاية.

يتحدث هشام مع زوجته الثانية عن ندمه لضياع حبه، كما تشعر مريم بالحزن بعد الانفصال وتسترجع الذكريات السابقة.

مسلسل ليالينا 80

يعرض المسلسل حصريا على "CBC" الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، ومنة عرفة.