الحلقة 18 من مسلسل فرصة تانية: وفاة والد ريهام وتجديد حبس زياد

بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل فرصة تانية، للفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد مجدي، بهجوم "مدحت" دياب، على منزل أسرة زوجته "مريم" هبة مجدي، حتى يجبرها على تسليم الصور التي ظهر فيها أثناء تسليم المخدرات.

وتتوالى الأحداث بتجديد حبس "زياد" أحمد مجدي، على ذمة قضية قتل "ريهام" آيتن عامر، بعد العثور على جثتها أمام منزله.

وتحاول "ملك" ياسمين صبري، مساعدة "زياد" ولكنه يرفض مساعدتها بعد اكتشافه الخدعة التي قامت بها وأنها لم تفقد الذاكرة.

يبدأ "إدوارد" التقرب من "صافي" بعد الشجار الذى حدث بينه وبين زوجته.

وتنتهى الحلقة بوفاة أشرف زكي، والد "ريهام"، بالسكته القلبية اثناء تشييع جثمانها.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.