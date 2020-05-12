حلقة 18 من جمع سالم: زينة تطلب بقاء يوسف في نفس المنزل ووالدتها توافق
زينة تتعرض للإغماء بسبب تعاطي جرعة مخدرات
كتب:
عبد الله مجدي
02:22 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
في الحقلة الـ18 من مسلسل جمع سالم، كسر الشيخ يوسف "محمد عادل"، باب شقة شقيقته الدكتورة مريم "زينة"، بهدف إنقاذها بعدما استنجدت به بسبب سقوطها بعد تعاطيها جرعة مخدرات، ووجدها فاقدة للوعي على الأرض مما تسبب في انهياره من البكاء.
وحضرت والدة مريم بالتبني هاجر "دلال عبدالعزيز"، برفقة صديقها "سامح"، والذي يقوم بإسعافها من الإغماء، وطلبت مريم من والدتها أن يبقي يوسف معها في المنزل، وتوافق على تواجده برفقتها.
يناقش المسلسل قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.
مسلسل جمع سالم، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.