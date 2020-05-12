"بنوك مصر": عدد مصابي كورونا لا يتجاوز 100 شخص في جميع الأفرع

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنوك اتخذت الإجراءات الاحترازية منذ بداية انتشار فيروس كورونا، ويجرى تطوير الفروع، والحفاظ على المسافات بين العملاء، مشيرًا إلى أن بنك مصر، لديه أكثر من 720 فرع، وهناك أماكن انتظار في خارج الفروع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "ماكينات ATM معقمة، وملتزمون بجميع إجراءات التعقيم، وأضفنا حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، بداية من الأحد المقبل، أن أحدا لن يتعامل في البنوك دون كمامة، وهذا الأمر متبع في المرور وبعض الجهات القضائية".

وأشار، إلى أن هناك 123 ألف موظف في البنوك، وعدد من أصيبوا بكورونا حتى اللحظة، لا يتجاوز 100 شخص في أفرع البنوك، وأي فرع تحدث فيه حالة، يُغلق فورا ويخضع جميع الموجودين للكشوفات، ويعقم ويغلق ثم يفتح بعد فترة.

وأوضح، أن 50% من العمالة في الفروع، تتناوب مع بعضها البعض، و10% في المراكز الرئيسية يعملون، والباقي عن طريق المنازل، للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد، على ضرورة محاولة تقليل تداول الكاش، واستخدام الوسائل الإلكترونية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.