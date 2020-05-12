طارق شوقي: "إدمودو" تحقق التواصل بين المعلمين والطلاب وتؤدي للتعلم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو يتحدث عن منصة أدمودو، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتساءل شوقي: ما هي منصة إدمودو للتواصل التعليمي، وكيف نرفع عليها المشروعات البحثية إلكترونيا، وكيف نستخدمها في المستقبل؟

وأضاف: "في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، وتعطيل الدراسة والتباعد الاجتماعي، حرصت مصر على استمرار العملية التعليمية، ولكن مع مراعاة سلامة أبنائها الطلاب، وهو ما حققته وزارة التربية والتعليم، عن طريق منصة أدمودو من شركة إنوڤيرا، والعديد من الحلول المكملة".

وتابع: "تحقق منصة إدمودو المجال للتواصل بين المعلمين والطلاب، لاستكمال العملية التعليمية، كما تتيح للطلاب تسليم المشروعات البحثية إلكترونيا، من خلال أيقونة المشروع البحثي لعام 2019-2020".