منها ضريبة الدمغة.. تشريعات اقتصادية يناقشها البرلمان الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عقد جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، للانتهاء من بعض القوانين العالقة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

يستأنف المجلس فى هذه الجلسات، المقرر عقدها يومى الأحد والاثنين المقبلين، مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الإيداع المركزى، حيث كان المجلس انتهى من مناقشة 50 مادة فى جلسته الاثنين الماضي.

وخلال هذه الجلسة، أكد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، أهمية إجراء تعديلات على هذا القانون، لاسيما أن الدستور نص على استقلاليته.

كما يناقش المجلس، عددا من التشريعات الاقتصادية التى من المقرر مناقشتها اليوم، فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة، وتشمل تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تناقش اللجنة، تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.