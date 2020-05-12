يسرا تخدع شقيقها بالتنازل له عن المصنع في الحلقة 18 من خيانة عهد

شهدت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "خيانة عهد" قيام يسرا بمقابلة شقيقها مراون "خالد سرحان" وإخباره أنها تفكر في التوقف عن العمل والتنازل عن المصنع الخاص بها لصالحه، وهو الأمر الذي أسعد خالد سرحان لكنها طلبت منه ألا يخبر شقيقتهما حلا شيحة بالأمر.

كما اكتشفت عهد أن الديلر الذي كان يحضر المخدرات لجومانا مراد وهو نفس الشخص الذي شاهدته في مكتب شقيقها خالد سرحان من قبل.

وتضمنت الحلقة فضح تيام قمر لعلاقة والدته "نادية" عبير صبري ورجل الأعمال مجدي الصياد "رمزي العدل"، حيث أخبر عمته يسرا أن والدته تخون والده خالد سرحان وطلبت منه يسرا عدم الحديث في الأمر مع أحد وقامت بتوبيخه.

كما شهدت الحلقة عودة حلا شيحة لزوجها، حيث ذهب لمنزل والدته واصطحبته معها وأصلحت علاقتهما سويا وهو الأمر الذي اندهش منه زوجها لأنها تغيرت 180 درجة.

كما تضمنت الحلقة قيام الزوجة الثانية لزوج حلا شيحة بطلب مساعدة عهد وإخبارها أنها حامل من زوج شقيقتها "فرح".

ومسلسل خيانة عهد بطولة يسرا وعبير صبري وحلا شيحة وخالد سرحان وبيومي فؤاد وخالد أنور وهنادي مهنا.