يسرا: شخصيات خيانة عهد واقعية.. ونعاني تحولا في أخلاقياتنا منذ أعوام

أكدت الفنانة يسرا واقعية الشخصيات الدرامية في مسلسلها الجديد "خيانة عهد".

وقالت يسرا، لـ"الوطن"، إن هناك أناس لا يعرفون معنى الحب، ويسعون لإيجاد مبررات لكره الغير، مضيفة: نعاني تحولاً في السلوكيات والأخلاقيات منذ 10 أعوام تقريباً، وانعكست هذه الحالة علي كل المجالات والمستويات دون استثناء، رغم أن نتاج هذا التغيير ليس من سمات المصريين مع الأسف، بحسب قولها.

وأضافت: أرى أن مواقع التواصل الاجتماعي و(الزن على الأدمغة بالماديات) طغى على الإنسانيات، مع الأخذ في الاعتبار أننا نعيش اختباراً إلهياً بوباء "كورونا" الحالي، ومع ذلك لا نتذكر سوى الماديات التي يجب ألا تكون في صدارة اهتماماتنا.

ويشارك في بطولة "خيانة عهد" حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام مصطفي قمر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبدالعزيز.