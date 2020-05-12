2 في الصندوق الحلقة 21: رحلة بحث جديدة عن "شوقة" و"زيكا" في المغرب

رحلة بحث جديدة يُجريها رئيس دولة زامبيزي الافتراضية عبده ممادو "بيومي فؤاد" عن أولاده، تبدأ بها أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، حيث يستعين بالشرطة لتساعده في إيجاد شوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس" ليكتشف أنهما لم يخرجا خارج البلاد، ليُخمن نائبه عباسي "محمود البزاوي" أنّه من الممكن أن يكونا سافرا بأسماء مستعارة أو عن طريق هجرة غير شرعية.

وفي إطار مساعدة من الدوعكي لممادو في إيجاد أولاده، يُقرر أن يستعين بصديق شوقي وزكي، بولّة "إبرام سمير" الذي أخبراه عن قصة سفرهما قبل أن يغادرا القاهرة، ليخبره الأخير أنّهم سافرو إلى المغرب مع الراقصة سونيا "رحاب الجمل".

وبعد عدة تحريات يُجريها سفير زامبيزي شاجو "محمد الصاوي" بالمطارات والموانئ، يكتشف أن شوقة وزيكا سافرا مع الراقصة سونيا بالفعل عن طريق أسماء مستعارة، ليفكر ممادو أن يرسل صورهما إلى سفيرهما بالمغرب ليبدأ بالبحث عنهما هناك.

وفي مشهد مؤثر يجمع بين ناهد "نهى عابدين" ووالدها البغدادي "حجاج عبدالعظيم" بسبب رفضها إتمام الزواج من خطيبها، يطلب منها والدها أن تنسى أمر شوقة تمامًا وتعطي فرصة أخرى لخطيبها بدوي "محمد حسني"، وينصحها أن تتزوج من يحبها ويوفر لها معيشة كريمة بدلًا من أن تتزوج ممن تُحبه وليس لديه من الدنيا شئ.

ويحاول شوقة وزيكا أن يبحثا عن فرصة عمل خلال وجودهما بالمغرب، إلا أنّ جميع أصحاب المحال يشترطا أن يكونا معهما إذن إقامة وتصريح بالعمل، لتنتهي رحلة بحثهما بمقابلة مذيع تلفزيوني يُجري مسابقة بجوائز مالية، لتنتهي الحلقة بفوزهما برحلة إلى القاهرة في مشهد كوميدي.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.