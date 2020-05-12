رمضان يوقف مراسم الخطوبة والزواج وجلسات القضاء العرفي في جنوب سيناء

شهر رمضان من الأشهر الحرم، يقدس المسلمون الشهر الكريم في كل بقاع الأرض، إذ يعد هو الشهر الوحيد الذي له قدسية خاصة.

بدو جنوب سيناء، مازالوا يحتفظون بالعادات والتقاليد في رمضان، وهم حريصون على توريثها وتطبيقها على الجميع دون استثناء، انتشار فيروس كورونا أثر كثيرا على حياة البادية هذا العام، وغير بعض الطبائع، وحرم الرجال والشباب من التجمع في المقعد البدوي، لتناول طعام الإفطار والسحور، وإقامة حفلات السمر.

بعض العادات التي توارثها أبناء سيناء من البدو في هذا الشهر الكريم، هي توقف المجالس العرفية لحرمة هذا الشهر.

الشيخ سليمان أبو مشغل شيخ قبيلة القرارشة، يقول إن في رمضان، لنا عادات وتقاليد نحافظ عليها منذ آلاف السنين، من بين هذه العادات، هي وقف المجالس العرفية وجلسات القضاء العرفي بين القبائل، وبعضها وبين أبناء القبيلة الواحدة.

وأوضح أن جلسات القضاء العرفي، تحدث جراء وقوع مشكلات وخلافات بين أبناء البدو، ونظرا لأن رمضان من الأشهر الحرم، لذا يتم إيقاف اي جلسات عرفية، لحين انتهاء الشهر المبارك، لأن جلسات القضاء العرفي، تنتهي بصدور أحكام صعبة للغاية، ولابد من تنفيذها، وبالتالي يصعب التنفيذ في شهر رمضان، لذا يتم تأجيل أي قضية لحين انتهاء رمضان.

وأضاف أن من بين العادات في رمضان، إيقاف مراسم الخطبة والزواج، وينتظر الأهالي مرور رمضان وتكون الأفراح والخطوبة عقب عيد الفطر، مؤكدا أن السبب الرئيسي في إيقاف مراسم الخطبة والزواج، يأتي نتيجة العادات والتقاليد البدوية في الزواج، حيث تكون هناك مراسم الزواج تحتاج عدة أيام، مثلا تقام الأفراح لمدة ثلاث ايام، ويتم طهي الطعام وتقديم للضيوف، إلى جانب إقامة سباقات الهجن، وهي أحد أهم مراسم العرس، هذه العادات صعبة التنفيذ في رمضان لذا حرص الآباء والأجداد، على إيقاف المراسم الخاصة بالزواج في رمضان.