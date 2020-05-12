في الحلقة 19 من مسلسل ولاد إمبابة.. القبض على العصابة وإنقاذ مراد

بعدما خدع "زمارة" مصطفى أبو سريع، أبلغ الشرطة للقبض على العصابة التي اختطفت شقيقه "مراد" أحمد منير، في الحلقة الـ19 من مسلسل ولاد إمبابة، لتقبض فورًا على العصابة وتنقذ "مراد"، الذي يبلغ أشقاءه بأنه تنازل عن ورثه من والدته "إمبابة" فريدة سيف النصر.

ويحاول "عسلية" سعد الصغير، أن يضع خطة برفقة "زمارة"، والمحامي عمرو رمزي، لحضور الحفل لإيجاد شقيقتهم التي أبلغهم المحامي بوجودها، ليحصلون منها على تناز ورقي عن نصيبها في الميراث.

ويتمكن الأشقاء من إيجاد شقيقتهم الجديدة المشهور، ويجلبونها للحارة لتقابل والدتها، من أجل إنهاء إجراءات التنازل وتتصاعد الموتقف الكوميدية.

وتدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.