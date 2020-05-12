رمضان ينشر فيديو لعجوز تبكي بسبب البرنس: "حرام عليك يا فتحي"

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو لبكاء سيدة، تعاطفًا مع مشاهد الطفلة ابنة "رضوان البرنس"، وما فعله معها عمها "فتحي"، الذي قام بدوره الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتظهر في الفيديو، سيدة عجوز يسألها أحد الأشخاص: "بتبكي ليه يا ست"، لترد عليه: "عيلة صغيرة وحزينة على أمها وأبوها.. حرام عليك يا فتحي".

وعلق رمضان قائلًا: "تفاعل الجمهور الطيب الغالي الأصيل في البيوت مع مسلسل البرنس، نجاح يوجع القلب ثقه في الله نجاح دايما".

تفاعل الجمهور الطيب الغالي الأصيل في البيوت مع مسلسل #البرنس نجاح يوجع القلب #ثقه_في_الله_نجاح دايماً pic.twitter.com/H1ieRn5CKp — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) May 12, 2020

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.