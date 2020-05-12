استرداد 30 فدان في ديرمواس خلال حملة لإزالة التعديات بالمنيا

استرداد 30 فدان في ديرمواس خلال حملة لإزالة التعديات بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
11:57 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
نجحت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، في استرداد 30 فدان، أرض أملاك دولة، كان قد تم التعدي عليها بقرية دلجا، بالإضافة إلى إزالة 47 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في نطاق المركز، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد المتعدين من أجل سيادة القانون واسترداد حق الدولة.
وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم استرداد 30 فدان أملاك دولة بقرية دلجا، بالإضافة إلى إزالة 47 حالة تعد بالبناء منها، 22 حالة تعدي على أراضي زراعية، على مساحة فدان، و3 قراريط، و15 حالة مخالفة للقانون 119، على مساحة 1050 متر، و10 حالات مخالفة للقانون 119، على مساحة 12 قيراط، و6 أسهم، بقرية أولاد مرجان التابعة للوحدة لنزلة البدرمان.
وأضاف المحافظ أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين، و ارتكاب مخالفاتهم من تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة، وبناء عشوائي.
وأكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والاسترداد بكل مراكز المحافظة.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.