استرداد 30 فدان في ديرمواس خلال حملة لإزالة التعديات بالمنيا

نجحت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، في استرداد 30 فدان، أرض أملاك دولة، كان قد تم التعدي عليها بقرية دلجا، بالإضافة إلى إزالة 47 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في نطاق المركز، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد المتعدين من أجل سيادة القانون واسترداد حق الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم استرداد 30 فدان أملاك دولة بقرية دلجا، بالإضافة إلى إزالة 47 حالة تعد بالبناء منها، 22 حالة تعدي على أراضي زراعية، على مساحة فدان، و3 قراريط، و15 حالة مخالفة للقانون 119، على مساحة 1050 متر، و10 حالات مخالفة للقانون 119، على مساحة 12 قيراط، و6 أسهم، بقرية أولاد مرجان التابعة للوحدة لنزلة البدرمان.

وأضاف المحافظ أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين، و ارتكاب مخالفاتهم من تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة، وبناء عشوائي.

وأكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والاسترداد بكل مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.