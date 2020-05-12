سعوديون يطورون نموذجا لمحاكاة انتشار كورونا

طور عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي في السعودية، نظاما لمحاكاة انتشار فيروس كورونا.

وقامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتطوير نموذج لمحاكاة انتشار فيروس كورونا، داخل المدن وهي عبارة عن محاكاة ديناميكية في تطويرها من خلال خبراء في مجالات مختلفة منها الرياضيات وعلم الأوبئة، حسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وحسب النموذج المطور كان الاختلاط الاجتماعي أحد أكبر مصادر الإصابات في مدينة الرياض، كما كشف النموذج عن كون التدابير والإجراءات الاحترازية تحد بشكل كبير من الإصابات بفيروس كورونا.

ويعمل النموذج المطور من قبل خبراء سعوديين على اختبار إجراءات مواجهة كورونا.

وتعمل مدينة الملك عبد العزيز على تطوير النموذج وتوسيع نطاقه في المواجهة ليشمل جميع مدن المملكة.

وحسب السلطات السعودية، فقد تأكد إصابة أكثر من 40 ألف شخص بفيروس كورونا، بينما توفي 255 حالة حتى الآن، وشفي من الفيروس 12737 حالة.