توريد 157 ألف طن قمح للصوامع والشون بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الثلاثاء 157121 طنًا، و688 كيلو جرامًا.
وأكد المحافظ، ضرورة متابعة الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.
وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدانًا، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقعًا عبارة عن شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طنًا.