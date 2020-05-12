توريد 157 ألف طن قمح للصوامع والشون بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الثلاثاء 157121 طنًا، و688 كيلو جرامًا.

وأكد المحافظ، ضرورة متابعة الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدانًا، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقعًا عبارة عن شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طنًا.