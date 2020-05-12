صور.. حملات لنظافة وتجميل الشوارع ورفع كفاءة الإنارة العامة في كفر الشيخ

نفذت عددا من الوحدا المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة لنظافة وتجميل اشلوارع، بالاضاف الى رفع كفاءة الانارة العامة، وفقا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، فضلًا عن رفع كفاءة النظافة والإنارة بقرية سد خميس، كذا رفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات بقري"دمرو، و الروضة، والمشارقة.

كما أكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على استمرار حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات أولاً بأول بالمدينة، فضلًا عن عن رفع كفاءة النظافة العامة بقريتي الزعفران، وكوم الحجر، ووتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات والأتربة بقرية شباس عمير.

وقال نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس، إنه تابع أعمال تحسين كفاءة النظافة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة أولاً بأول بالمدينة، فضلًا عن تحسين مستوى ورفع كفاءة الإنارة بالطريق العام، وطريق الكورنيش، والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي، والميدان.