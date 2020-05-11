انتشار أمني في شوارع كفر الشيخ لضبط مخترقي الحظر

تنتشر قوات الشرطة، بمحافظة كفر الشيخ، فى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن، وعلى مداخل المحافظة، وذلك لمتابعة التزام الأهالى، بقرارات حظر التجوال، التى تبدأ من الـ9 مساءً، حتى الـ6 من صباح اليوم التالي، وتضبط قوات الأمن، المخالفين لقرارات الحظر.

وقال مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، إنه جرى تحرير عددا من المحاضر لمخترقي الحظر، فى مدن كفر الشيخ ودسوق وبلطيم، مضيفا أنه يجرى التعامل بكل حزم مع المخالفين، إن لم تكن هناك ضرورة طارئة.

وتابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، التزام المواطنين منازلهم، تطبيقًا لقرار حظر التجوال، والذي يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الأهالي، تنفيذ التعليمات التي وضعتها الحكومة، لعدم تعريض أنفسهم وأسرهم لهذا الخطر، والحد من زيادة أعداد المصابين، موجهًا بالمرور والمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفرالشيخ، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.